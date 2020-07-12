Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2020 ore 13:30
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VIABILITÀ DEL 12 LUGLIO 2020 ORE 13.20 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO ANCORA CON LA LITORANEA, CI SONO CODE A TRATTI DAL LIDO DI CASTEL FUSANO A COLLE ROMITO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
CI SPOSTIAMO SULLA VIA AURELIA, SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA, ANCHE IN QUESTO CASO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
DA DOMANI 13 LUGLIO, AL VIA UNA NUOVA FASE DEI LAVORI SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA PER IL COMPLETAMENTO DELLA TRATTA COLOSSEO-SAN GIOVANNI. FINO AL PROSSIMO 7 DICEMBRE ULTIME CORSE ALLE 20:30 DA PANTANO E ALLE 21:00 DA SAN GIOVANNI; POI I TRENI SARANNO SOSTITUITI DA DUE LINEE DI BUS NAVETTA DENOMINATE MC E MC3. TUTTI I DETTAGLI SUL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO, ALL’INTERNO DEI LUOGHI PUBBLICI, DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral