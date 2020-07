Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 12 LUGLIO 2020 ORE 16.20 FLAVIA DONDOLINI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO AL MOMENTO SI PRESENTA SCORREVOLE SIA IN CARREGGIATA ESTERNA SIA IN INTERNA

CI SPOSTIAMO SULLA A1 FIRENZE ROMA DOVE ANCHE A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE SI RALLENTA TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

E SEMPRE VERSO ROMA, SULLA PONTINA SI REGISTRANO CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA

PERMANGONO CODE A TRATTI SULLA VIA LITORANEA, DAL LIDO DI CASTEL FUSANO A MARINA DI ARDEA, NEI DUE SENSI DI MARCIA.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

DA DOMANI 13 LUGLIO, AL VIA LANUOVA FASE DEI LAVORI SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA PER IL COMPLETAMENTO DELLA TRATTA COLOSSEO-SAN GIOVANNI.

FINO AL PROSSIMO 7 DICEMBRE ULTIME CORSE ALLE 20:30 DA PANTANO, E ALLE 21:00 DA SAN GIOVANNI;

POI I TRENI SARANNO SOSTITUITI DA DUE LINEE DI BUS NAVETTA DENOMINATE MC E MC3. TUTTI I DETTAGLI SUL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO, ALL’INTERNO DEI LUOGHI PUBBLICI, DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral