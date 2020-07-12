Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2020 ore 17:30

di - 12 Luglio 2020 - 17:30

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    VIABILITÀ DEL 12 LUGLIO 2020 ORE 17.20 FLAVIA DONDOLINI
    BUONASERA E BEN TROVATI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    INIZIAMO CON LA VIABILITA’ SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO AL MOMENTO SI PRESENTA SCORREVOLE
    AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO IN ESTERNA TRA L’ARDEATINA E L’APPIA
    SI STA IN CODA, INVECE, SULLA COMPLANARE DELLA ROMA FIUMICINO, ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA DI IMMISSIONE AL GRA, IN GARREGGIATA ESTERNA
    CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA SI REGISTRANO CODE VERSO ROMA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA
    TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA VIA LITORANEA, DAL LIDO DI CASTEL FUSANO A MARINA DI ARDEA, NEI DUE SENSI DI MARCIA.
    PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
    DA DOMANI 13 LUGLIO, AL VIA LANUOVA FASE DEI LAVORI SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA PER IL COMPLETAMENTO DELLA TRATTA COLOSSEO-SAN GIOVANNI.
    FINO AL PROSSIMO 7 DICEMBRE ULTIME CORSE ALLE 20:30 DA PANTANO, E ALLE 21:00 DA SAN GIOVANNI;
    POI I TRENI SARANNO SOSTITUITI DA DUE LINEE DI BUS NAVETTA DENOMINATE MC E MC3. TUTTI I DETTAGLI SUL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
    INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO, ALL’INTERNO DEI LUOGHI PUBBLICI, DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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