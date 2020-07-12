Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2020 ore 17:30
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VIABILITÀ DEL 12 LUGLIO 2020 ORE 17.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO CON LA VIABILITA’ SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO AL MOMENTO SI PRESENTA SCORREVOLE
AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO IN ESTERNA TRA L’ARDEATINA E L’APPIA
SI STA IN CODA, INVECE, SULLA COMPLANARE DELLA ROMA FIUMICINO, ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA DI IMMISSIONE AL GRA, IN GARREGGIATA ESTERNA
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA SI REGISTRANO CODE VERSO ROMA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA VIA LITORANEA, DAL LIDO DI CASTEL FUSANO A MARINA DI ARDEA, NEI DUE SENSI DI MARCIA.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
DA DOMANI 13 LUGLIO, AL VIA LANUOVA FASE DEI LAVORI SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA PER IL COMPLETAMENTO DELLA TRATTA COLOSSEO-SAN GIOVANNI.
FINO AL PROSSIMO 7 DICEMBRE ULTIME CORSE ALLE 20:30 DA PANTANO, E ALLE 21:00 DA SAN GIOVANNI;
POI I TRENI SARANNO SOSTITUITI DA DUE LINEE DI BUS NAVETTA DENOMINATE MC E MC3. TUTTI I DETTAGLI SUL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO, ALL’INTERNO DEI LUOGHI PUBBLICI, DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral