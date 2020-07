Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2020 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 12 LUGLIO 2020 ORE 19.20 FLAVIA DONDOLINI

BUONASERA E BEN TROVATI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO IN AUMENTO IN QUESTE ORE

INIZIAMO CON LA ROMA-FIUMICINO DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN COMPLANARE, ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA DI IMMISSIONE SUL GRA IN ESTERNA PASSIAMO ALLA VIABILITA’ SUL RACCORDO ANULARE

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E APPIA

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD INCOLONNAMENTI DA TORRENOVA IN DIREZIONE RACCORDO

SI STA IN CODA SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA

SULLA VIA LITORANEA TRAFFICO CONGESTIONATO DAL LIDO DI CASTEL FUSANO A MARINA DI ARDEA, NEI DUE SENSI DI MARCIA.

SEMPRE NEI DUE SENSI, SI PROCEDE A RILENTO IN VIA DI PRATICA TRA VILLAGGIO AZZURRO E CASTEL ROMANO

A NORD DELLA CAPITALE SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

DA DOMANI 13 LUGLIO, AL VIA LANUOVA FASE DEI LAVORI SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA PER IL COMPLETAMENTO DELLA TRATTA COLOSSEO-SAN GIOVANNI.

FINO AL PROSSIMO 7 DICEMBRE ULTIME CORSE ALLE 20:30 DA PANTANO, E ALLE 21:00 DA SAN GIOVANNI;

POI I TRENI SARANNO SOSTITUITI DA DUE LINEE DI BUS NAVETTA DENOMINATE MC E MC3. TUTTI I DETTAGLI SUL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO, ALL’INTERNO DEI LUOGHI PUBBLICI, DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral