Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2020 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 12 LUGLIO 2020 ORE 19.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN AUMENTO IN QUESTE ORE
INIZIAMO CON LA ROMA-FIUMICINO DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN COMPLANARE, ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA DI IMMISSIONE SUL GRA IN ESTERNA PASSIAMO ALLA VIABILITA’ SUL RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E APPIA
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD INCOLONNAMENTI DA TORRENOVA IN DIREZIONE RACCORDO
SI STA IN CODA SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA
SULLA VIA LITORANEA TRAFFICO CONGESTIONATO DAL LIDO DI CASTEL FUSANO A MARINA DI ARDEA, NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SEMPRE NEI DUE SENSI, SI PROCEDE A RILENTO IN VIA DI PRATICA TRA VILLAGGIO AZZURRO E CASTEL ROMANO
A NORD DELLA CAPITALE SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
DA DOMANI 13 LUGLIO, AL VIA LANUOVA FASE DEI LAVORI SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA PER IL COMPLETAMENTO DELLA TRATTA COLOSSEO-SAN GIOVANNI.
FINO AL PROSSIMO 7 DICEMBRE ULTIME CORSE ALLE 20:30 DA PANTANO, E ALLE 21:00 DA SAN GIOVANNI;
POI I TRENI SARANNO SOSTITUITI DA DUE LINEE DI BUS NAVETTA DENOMINATE MC E MC3. TUTTI I DETTAGLI SUL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO, ALL’INTERNO DEI LUOGHI PUBBLICI, DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
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