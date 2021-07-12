Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2021 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 12 LUGLIO 2021 ORE 07:20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE AL MOMENTO REGISTRIAMO TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E APPIA;
SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA-NAPOLI UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA COLLEFERRO E VALMONTONE VERSO ROMA;
FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
PER CHI PERCORRE LA FLAMINIA TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI GROTTAROSSA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA TRA VIA DEI RUTULI E POMEZIA SUD IN DIREZIONE ROMA.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral