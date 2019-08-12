Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 12 AGOSTO 2019 ORE 09:20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA VILLAGGIO TOGNAZZI E COLLE ROMITO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA FLACCA CODE NEI PRESSI DI SPERLONGA E PORTO SALVO
SULLA VIA DOMIZIANA CODE TRA L’AUSONIA E L’INNESTO APPIA IN DIREZIONE DI FORMIA
STESSA SITUAZIONE SULL’APPIA TRA L’AUSONIA E FORMIA
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LA FL5 ROMA-CIVITAVECCHIA-PISA E’ SOSPESA TRA GROSSETO E ALBERESE PER ACCERTAMENTI DELL’ATTIVITA’ GIUDIZIARIA. RITARDI FINO A 60 MINUTI
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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