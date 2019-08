Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 09:45

VIABILITÀ 12 AGOSTO 2019 ORE 09:20 WILLIAMS TALARICO

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

SULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA VILLAGGIO TOGNAZZI E COLLE ROMITO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA FLACCA CODE NEI PRESSI DI SPERLONGA E PORTO SALVO

SULLA VIA DOMIZIANA CODE TRA L’AUSONIA E L’INNESTO APPIA IN DIREZIONE DI FORMIA

STESSA SITUAZIONE SULL’APPIA TRA L’AUSONIA E FORMIA

INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LA FL5 ROMA-CIVITAVECCHIA-PISA E’ SOSPESA TRA GROSSETO E ALBERESE PER ACCERTAMENTI DELL’ATTIVITA’ GIUDIZIARIA. RITARDI FINO A 60 MINUTI

