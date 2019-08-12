Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 12 AGOSTO 2019 ORE 12:20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A24 ROMA-TERAMO CODE PER LAVORI TRA VICOVARO E ARSOLI E TRA CARSOLI E TAGLIACOZZO IN DIREZIONE L’AQUILA
RALLENTAMENTI SUL RACCORDO IN INTERNA NEI PRESSI DELLA PRENESTINA
CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E MONTE D’ORO IN DIREZIONE POMEZIA
SULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA VILLAGGIO TOGNAZZI E COLLE ROMITO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI PORTO BADINO SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CODE A TERRACINA SULLA VIA APPIA
SULLA FLACCA CODE NEI PRESSI DI SPERLONGA E PORTO SALVO
SULLA VIA DOMIZIANA CODE TRA L’AUSONIA E L’INNESTO APPIA IN DIREZIONE DI FORMIA
STESSA SITUAZIONE SULL’APPIA TRA L’AUSONIA E FORMIA
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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