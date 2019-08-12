Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 12 AGOSTO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE
CODE PER UN INCENDIO DIVAMPATO IN COMPLANARE SULLA CARREGGIATA ESTERNA
CODE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO ROMA-FIUMICINO
CON RIPERCUSSIONI PROPRIO SULLA ROMA-FIUMICINO
SULLA VIA PONTINA PER LAVORI A CURA DI ANAS
CI SONO CODE TRA IL BIVIO DI PRATICA E VIA MONTE D’ORO, IN DIREZIONE LATINA
MENTRE PER TRAFFICO INTENSO
SULLA VIA LITORANEA SI RALLENTA TRA IL TERZO CANCELLO E VILLAGGIO TOGNAZZI, NELLE DUE DIREZIONI
METRO A
I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA
DOMANI 13 AGOSTO ULTIMO GIORNO DI INTERRUZIONE SULLA TRATTA TERMINI-ANAGNINA
SI PREPARA UNA NUOVA FASE DEGLI INTERVENTI
CHE ANDRANNO DAL 14 AL 19 AGOSTO L’INTERRUZIONE INTERESSERA’ LA TRATTA SAN GIOVANNI-OTTAVIANO
IL COLLEGAMENTO TRA LE STAZIONI COME SEMPRE SARA’ GARANTITO DA NAVETTE BUS
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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