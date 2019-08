Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 12 AGOSTO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE

CODE PER UN INCENDIO DIVAMPATO IN COMPLANARE SULLA CARREGGIATA ESTERNA

CODE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO ROMA-FIUMICINO

CON RIPERCUSSIONI PROPRIO SULLA ROMA-FIUMICINO

SULLA VIA PONTINA PER LAVORI A CURA DI ANAS

CI SONO CODE TRA IL BIVIO DI PRATICA E VIA MONTE D’ORO, IN DIREZIONE LATINA

MENTRE PER TRAFFICO INTENSO

SULLA VIA LITORANEA SI RALLENTA TRA IL TERZO CANCELLO E VILLAGGIO TOGNAZZI, NELLE DUE DIREZIONI

METRO A

I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA

DOMANI 13 AGOSTO ULTIMO GIORNO DI INTERRUZIONE SULLA TRATTA TERMINI-ANAGNINA

SI PREPARA UNA NUOVA FASE DEGLI INTERVENTI

CHE ANDRANNO DAL 14 AL 19 AGOSTO L’INTERRUZIONE INTERESSERA’ LA TRATTA SAN GIOVANNI-OTTAVIANO

IL COLLEGAMENTO TRA LE STAZIONI COME SEMPRE SARA’ GARANTITO DA NAVETTE BUS

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E' TUTTO, GRAZIE PER L'ATTENZIONE

