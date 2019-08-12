Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 12 AGOSTO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE
DOVE PER UN INCENDIO DIVAMPATO IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO ROMA-FIUMICINO
CHIUSA AL MOMENTO, LA RAMPA IN USCITA PER LA ROMA-FIUMICINO
ALTRO INCENDIO, QUESTA VOLTA SIAMO SULLA VIA PONTINA, SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO, CODE DA VIA MONTED’ORO A CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE ROMA
SULLA VIA COLOMBO, INVECE E’ UN INCIDENTENTE LA CAUSA DELLE CODE, DA VITINIA A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI MA PER TRAFFICO INTENSO TRA
IL SECONDO CANCELLO E VILLAGGIO TOGNAZZI, NELLE DUE DIREZIONI
METRO A
I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA
DOMANI 13 AGOSTO ULTIMO GIORNO DI INTERRUZIONE SULLA TRATTA TERMINI-ANAGNINA
SI PREPARA UNA NUOVA FASE DEGLI INTERVENTI
CHE ANDRANNO DAL 14 AL 19 AGOSTO L’INTERRUZIONE INTERESSERA’ LA TRATTA SAN GIOVANNI-OTTAVIANO
POI SARA’ LA VOLTA DELLA TRATTA TERMINI E BATTISTINI
DAL 20 AL 25 AGOSTO
IL COLLEGAMENTO TRA LE STAZIONI COME SEMPRE SARA’ GARANTITO DA NAVETTE BUS
IL TERMINE DEI LAVORI E LA COMPLETA RIPRESA DEL SERVIZIO, E’ IN PROGRAMMA PER IL 26 AGOSTO
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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