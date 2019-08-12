Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 12 AGOSTO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA DISAGI SUL RACCORDO ANULARE A SEGUITO DI UN INCENDIO DIVAMPATO IN INTERNA
CHIUSA LA RAMPA DELLA ROMA-FIUMICINO
SONO IN CORSO LEOPERAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO
CODE TRA OSTIENSE E ROMA-FIUMICINO
MENTRE SI SONO CONCLUSE LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO DEI VVFF SULLA VIA PONTINA
MA A CAUSA DEL FUMO CHE RIDUCE LA VISIBILITA’, CI SONO FORMATE CODE DA VAI MONTE D’ORO A CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE ROMA
PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI SULLA VIA LITORANEA TRA
IL SECONDO CANCELLO E TORVAIANICA, NELLE DUE DIREZIONI
RAGGIUNGIAMO GAETA CODE A TRATTI SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA FLACCA
TRA GAETA E FORMIA
A SEGUIRE
CODE ANCHE SULLA VIA APPIA
DA VIA ACERVARA A PIAZZA TOMMASO TESTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE, CODE SEMPRE SULLA VIA APPIA TRA SAN PIETRO E SANTA CROCE, IN DIREZ