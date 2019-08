Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 18:15

VIABILITÀ 12 AGOSTO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

ANCORA DISAGI SUL RACCORDO ANULARE A SEGUITO DI UN INCENDIO DIVAMPATO IN INTERNA

CHIUSA LA RAMPA DELLA ROMA-FIUMICINO

SONO IN CORSO LEOPERAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO

CODE TRA OSTIENSE E ROMA-FIUMICINO

MENTRE SI SONO CONCLUSE LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO DEI VVFF SULLA VIA PONTINA

MA A CAUSA DEL FUMO CHE RIDUCE LA VISIBILITA’, CI SONO FORMATE CODE DA VAI MONTE D’ORO A CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE ROMA

PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI SULLA VIA LITORANEA TRA

IL SECONDO CANCELLO E TORVAIANICA, NELLE DUE DIREZIONI

RAGGIUNGIAMO GAETA CODE A TRATTI SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA FLACCA

TRA GAETA E FORMIA

A SEGUIRE

CODE ANCHE SULLA VIA APPIA

DA VIA ACERVARA A PIAZZA TOMMASO TESTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE, CODE SEMPRE SULLA VIA APPIA TRA SAN PIETRO E SANTA CROCE, IN DIREZ