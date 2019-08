Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 18:45

VIABILITÀ 12 AGOSTO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO

SUL RACCORDO ANULARE TERMINATO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

E’ STATA RIAPERTA LA RAMPA DELLO SVINCOLO ROMA-FIUMICINO SULLA CARREGGIATA INTERNA

SULLA VIA PONTINA, UN INCIDENTE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE ROMA

E SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA IL SECONDO CANCELLO E MARINA DI ARDEA, NELLE DUE DIREZIONI

SPOSTIAMOCI SULLA VIA FLACCA PER UN INCIDENTE

LUNGHE CODE TRA GAETA E FORMIA, IN DIREZIONE SCAURI

CODE ANCHE SULLA VIA APPIA DA VIA DELL’AGRICOLTURA A TORRE DI MOLA, IN DIREZIONE DELL’APPIA DOMIZIANA

PER LE RIPERCUSSIONI DEGLI EVENTI ESTIVI A FORMIA

TRA CUI RICORDIAMO

IL WATER FRONT FESTIVAL

IL DETTAGLIO DELLA NOTIZIA SU INFOMOBILITA.ASTELSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA

