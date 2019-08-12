Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 12 AGOSTO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE TERMINATO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
E’ STATA RIAPERTA LA RAMPA DELLO SVINCOLO ROMA-FIUMICINO SULLA CARREGGIATA INTERNA
SULLA VIA PONTINA, UN INCIDENTE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE ROMA
E SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA IL SECONDO CANCELLO E MARINA DI ARDEA, NELLE DUE DIREZIONI
SPOSTIAMOCI SULLA VIA FLACCA PER UN INCIDENTE
LUNGHE CODE TRA GAETA E FORMIA, IN DIREZIONE SCAURI
CODE ANCHE SULLA VIA APPIA DA VIA DELL’AGRICOLTURA A TORRE DI MOLA, IN DIREZIONE DELL’APPIA DOMIZIANA
PER LE RIPERCUSSIONI DEGLI EVENTI ESTIVI A FORMIA
TRA CUI RICORDIAMO
IL WATER FRONT FESTIVAL
IL DETTAGLIO DELLA NOTIZIA SU INFOMOBILITA.ASTELSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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