Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 19:45

VIABILITÀ 12 AGOSTO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO SCORREVOLE, AL MOMENTO SUL RACCORDO

ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E SULLA ROMA-FIUMCINO

INVECE LA CIRCOLAZIONE E’ INTENSA LUNGO TUTTO IL LITORALE LAZIALE

PARTIAMO SALLA VIA AURELIA

CODE A TRATTI TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA, NELLE DUE DIREZIONI

SEMPRE SULLA VIA AURELIA CODE ALL’ALTEZZA DI PALIDORA, VERSO ROMA

PROSEGUIAMO IL NOSTRO VIAGGIO SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E COLLE ROMITO, NEI DUE SENSI DI MARCIA

SPOSTIAMOCI PIU’ A SUD

SULLA VIA PONTINA CODE TRA PORTO BADINO E TERRACINA, QUI ANCHE PER UN INCIDENTE

SULLA VIA FLACCA POI

CODE PER TRAFFCO INTENSO ALL’ALTEZZA DI SPERLONGA, NELLE DUE

SEMPRE SULLA VIA FLACCA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ANCORA CODE TRA GAETA E FORMIA, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

SULLA VIA APPIA DA VIA DELL’AGRICOLTURA A VIA XVIIII MAGGIO QUI PER

L’EVENTO ATTESISSIMO PERALTRO DEL WATER FRONT FESTIVAL

IL DETTAGLIO DELLA NOTIZIA SU INFOMOBILITA.ASTELSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral