Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 12 AGOSTO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SCORREVOLE, AL MOMENTO SUL RACCORDO
ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E SULLA ROMA-FIUMCINO
INVECE LA CIRCOLAZIONE E’ INTENSA LUNGO TUTTO IL LITORALE LAZIALE
PARTIAMO SALLA VIA AURELIA
CODE A TRATTI TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA, NELLE DUE DIREZIONI
SEMPRE SULLA VIA AURELIA CODE ALL’ALTEZZA DI PALIDORA, VERSO ROMA
PROSEGUIAMO IL NOSTRO VIAGGIO SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E COLLE ROMITO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SPOSTIAMOCI PIU’ A SUD
SULLA VIA PONTINA CODE TRA PORTO BADINO E TERRACINA, QUI ANCHE PER UN INCIDENTE
SULLA VIA FLACCA POI
CODE PER TRAFFCO INTENSO ALL’ALTEZZA DI SPERLONGA, NELLE DUE
SEMPRE SULLA VIA FLACCA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ANCORA CODE TRA GAETA E FORMIA, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
SULLA VIA APPIA DA VIA DELL’AGRICOLTURA A VIA XVIIII MAGGIO QUI PER
L’EVENTO ATTESISSIMO PERALTRO DEL WATER FRONT FESTIVAL
IL DETTAGLIO DELLA NOTIZIA SU INFOMOBILITA.ASTELSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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