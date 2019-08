Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 12 AGOSTO 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO

PARTIAMO DALLA VIA AURELIA

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA, NELLE DUE DIREZIONI

CI SPOSTIAMO SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E ANZIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA

SPOSTIAMOCI PIU’ A SUD

LUNGHE CODE DA GAETA A FORMIA

CON RIPERCUSSIONI SULLA VIA APPIA CODE DA VIA DELL’AGRICOLTURA

TUTTO VERSO FORMIA

ALTRE CODE SEMPRE SULLA VIA APPIA TRA MARINA DI MINTURNO E TORRE DI MOLA

IN DIREZIONE FORMIA

DOVE SI STA SVOLGENDO IL MOLAHOUSE WATERFRONT

L’ATTESISSIMO FESTIVAL DI MUSICA ELETTRONICA

QUESTA SERA E STASERA E DOMANI SERA

NELLA CARATTERISTICA CORNICE DELLA TORRE DI MOLA CHE VEDRA’ TRA I NOMI IN CONSOLLE UNO DEI MASSIMI ESPONENTI A LIVELLO NAZIONALE

