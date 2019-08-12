Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 12 AGOSTO 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
PARTIAMO DALLA VIA AURELIA
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA, NELLE DUE DIREZIONI
CI SPOSTIAMO SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E ANZIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SPOSTIAMOCI PIU’ A SUD
LUNGHE CODE DA GAETA A FORMIA
CON RIPERCUSSIONI SULLA VIA APPIA CODE DA VIA DELL’AGRICOLTURA
TUTTO VERSO FORMIA
ALTRE CODE SEMPRE SULLA VIA APPIA TRA MARINA DI MINTURNO E TORRE DI MOLA
IN DIREZIONE FORMIA
DOVE SI STA SVOLGENDO IL MOLAHOUSE WATERFRONT
L’ATTESISSIMO FESTIVAL DI MUSICA ELETTRONICA
QUESTA SERA E STASERA E DOMANI SERA
NELLA CARATTERISTICA CORNICE DELLA TORRE DI MOLA CHE VEDRA’ TRA I NOMI IN CONSOLLE UNO DEI MASSIMI ESPONENTI A LIVELLO NAZIONALE
TUTTI I DETTAGLI COME SEMPRE SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
CI FERMIAMO QUI
APPUNTAMENTO A DOMANI CON GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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