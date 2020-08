Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2020 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 12 AGOSTO 2020 ORE 08.20 TOMMASO RENZI

INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE VI SONO CODE TRA LA PONTINA E LA ROMA-FIUMICINO IN CARREGGIATA INTERNA

SPOSTIMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE VI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN DIREIZONE DEL RACCORDO, MENTRE IN SENSO OPPOSTO IL TRAFFICO RISULTA INCOLONNATO TRA TOR CERVARA E TOGLAITTI A CAUSA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE CHE PROSEGUIRANNO FINO AL 14 AGOSTO, RICORDIAMO CHE PER TALI LAVORI E STATA ISTITUITA LA CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE TRA LA TANGENZIALE EST E FIORENTINI IN DIREIZONE DEL RACCORDO E TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO

PASSIAMO AL TRASPOROT PUBBLICO

CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA DELLA METRO C TRA GROTTA CELONI E ALESSANDRINO

INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL6 ROMA- CASSINO FINO AL 30 AGOSTO PROSEGUIRANNO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE SULLA TRATTA CIAMPINO- COLLEFERRO

LA LINEA SARA’INTERROTTA TOTALMENTE FINO AL 23 AGOSTO

E PARZIALMENTE, DAL 24 AL 30 AGOSTO.ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

