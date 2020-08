Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2020 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 12 AGOSTO 2020 ORE 18.20 GIUSEPPE CUTRUPI

SUL RACCORDO SI RALLENTA PER INCIDENTE TRA TIBURTINA E LA RUSTICA.

SPOSTIAMOCI SULLA LITORANEA, DOVE PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DI COLLE ROMITO.

SULL’A24 RICORDIAMO CHE CONTINUERANNO FINO AL 14 AGOSTO I LAVORI A CURA DI STRADA DEI PARCHI: NELLO SPECIFICO SUL TRATTO URBANO, È CHIUSO IL TRATTO CHE VA DALLA TANGENZIALE EST SINO A PORTONACCIO IN DIREZIONE QUINDI DEL RACCORDO. PER ENTRARE IN AUTOSTRADA CONSIGLIATO LO SVINCOLO DI VIA FIORENTINI. DA TOR CERVARA AL RACCORDO E’ POSSIBILE INOLTRE PERCORRERE ESCLUSIVAMENTE LA COMPLANARE. RESTANDO SULL’A24 SEMPRE I CANTIERI ATTIVI PROVOCANO LA CHIUSURA DI ENTRAMBE LE CORSIE CENTRALI TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO E PROSEGUENDO FINO TOGLIATTI, DISPONIBILE QUINDI SOLO LA COMPLANARE. DA TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE IL TRATTO E’ COMPLETAMENTE CHIUSO.

INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL6 ROMA- CASSINO FINO AL 30 AGOSTO PROSEGUIRANNO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE SULLA TRATTA CIAMPINO- COLLEFERRO

LA LINEA SARA’INTERROTTA TOTALMENTE FINO AL 23 AGOSTO

E PARZIALMENTE, DAL 24 AL 30 AGOSTO.ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

