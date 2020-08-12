Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 12 AGOSTO 2020 ORE 20.15 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO PARTICOLARMENTE INTENSO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CHE PORTANO VERSO IL LITORALE, NELLO SPECIFICO ABBIAMO RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA VERSO LATINA.
SPOSTIAMOCI SULLA LITORANEA, DOVE SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DI COLLE ROMITO.
ANDIAMO A SUD DELLA REGIONE, SULLA FLACCA CODE TRA GAETA E FORMIA NELLE DUE DIREZIONI.
SULL’A24 RICORDIAMO CHE CONTINUERANNO FINO AL 14 AGOSTO I LAVORI A CURA DI STRADA DEI PARCHI: NELLO SPECIFICO SUL TRATTO URBANO, È CHIUSO IL TRATTO CHE VA DALLA TANGENZIALE EST SINO A PORTONACCIO IN DIREZIONE QUINDI DEL RACCORDO. PER ENTRARE IN AUTOSTRADA CONSIGLIATO LO SVINCOLO DI VIA FIORENTINI. DA TOR CERVARA AL RACCORDO E’ POSSIBILE INOLTRE PERCORRERE ESCLUSIVAMENTE LA COMPLANARE. RESTANDO SULL’A24 SEMPRE I CANTIERI ATTIVI PROVOCANO LA CHIUSURA DI ENTRAMBE LE CORSIE CENTRALI TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO E PROSEGUENDO FINO TOGLIATTI, DISPONIBILE QUINDI SOLO LA COMPLANARE. DA TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE IL TRATTO E’ COMPLETAMENTE CHIUSO.
SDA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, APPUNTAMENTO A DOMANI, VI AUGURIAMO UNA BUONA SERATA E VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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