Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2021 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 12 AGOSTO 2021 ORE 19:20 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI CON IL TRAFFICO IN TEMPO REALE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
APRIAMO CON UN INCIDENTE APPENA AVVENUTO
SULLA VIA AURELIA ALTEZZA MALAGROTTA
AL MOMENTO CODE IN DIREZIONE DEL RACCORDO
TRAFFICO BLOCCATO PER CHI PROSEGUE SULLA A1 FIRENZE ROMA
SONO 2 I KILOMETRI DI CODA A CAUSA DI UN
INCENDIO TRA LE USCITE ATTIGLIANO E ORTE
IN DIREZIONE DELLLA CAPITALE
SCENDIAMO A SUD DELLA CAPITALE
PER SEGNALARE I CONSUETI RALLENTAMENTI
SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E LAVINIO
TRAFFICO INTENSO SU VIALE SAN LORENZO
E SCENDENDO PIU’ A SUD INCOLONNAMENTI A PORTO BADINO E VIA ROMA A TERRACINA
SITUAZIONE ANALOGA ANCHE SULLA REGIONALE FLACCA
TRA LE LOCALITA SANT AGOSTINO PORTO SALVO FINO A FORMIA
IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMA
È TUTTO, A PIU’ TARDI ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral