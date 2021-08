Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2021 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 12 AGOSTO 2021 ORE 19:20 MARCO CILUFFO

APRIAMO CON UN INCIDENTE APPENA AVVENUTO

SULLA VIA AURELIA ALTEZZA MALAGROTTA

AL MOMENTO CODE IN DIREZIONE DEL RACCORDO

TRAFFICO BLOCCATO PER CHI PROSEGUE SULLA A1 FIRENZE ROMA

SONO 2 I KILOMETRI DI CODA A CAUSA DI UN

INCENDIO TRA LE USCITE ATTIGLIANO E ORTE

IN DIREZIONE DELLLA CAPITALE

SCENDIAMO A SUD DELLA CAPITALE

PER SEGNALARE I CONSUETI RALLENTAMENTI

SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E LAVINIO

TRAFFICO INTENSO SU VIALE SAN LORENZO

E SCENDENDO PIU’ A SUD INCOLONNAMENTI A PORTO BADINO E VIA ROMA A TERRACINA

SITUAZIONE ANALOGA ANCHE SULLA REGIONALE FLACCA

TRA LE LOCALITA SANT AGOSTINO PORTO SALVO FINO A FORMIA

IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMA

