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Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2021 ore 19:45

di - 12 Agosto 2021 - 19:45

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    VIABILITÀ DEL 12 AGOSTO 2021 ORE 19:20 MARCO CILUFFO
    BEN TROVATI CON IL TRAFFICO IN TEMPO REALE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
    APRIAMO CON UN INCIDENTE APPENA AVVENUTO
    SULLA VIA AURELIA ALTEZZA MALAGROTTA
    AL MOMENTO CODE IN DIREZIONE DEL RACCORDO

    TRAFFICO BLOCCATO PER CHI PROSEGUE SULLA A1 FIRENZE ROMA
    SONO 2 I KILOMETRI DI CODA A CAUSA DI UN
    INCENDIO TRA LE USCITE ATTIGLIANO E ORTE
    IN DIREZIONE DELLLA CAPITALE
    SCENDIAMO A SUD DELLA CAPITALE
    PER SEGNALARE I CONSUETI RALLENTAMENTI
    SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E LAVINIO
    TRAFFICO INTENSO SU VIALE SAN LORENZO
    E SCENDENDO PIU’ A SUD INCOLONNAMENTI A PORTO BADINO E VIA ROMA A TERRACINA
    SITUAZIONE ANALOGA ANCHE SULLA REGIONALE FLACCA
    TRA LE LOCALITA SANT AGOSTINO PORTO SALVO FINO A FORMIA
    IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMA
    È TUTTO, A PIU’ TARDI ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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