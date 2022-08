Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2022 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 12 AGOSTO 2022 ORE 8.20 FEDERICO DI LERNIA

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

APRIAMO SEGNALANDO INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE UN CAMION E UN AUTOVETTURA SI SONO TAMPONATE TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE ROMA

CIRCOLAZIONE REGOLARE, INVECE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA REGIONE

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: RITARDI SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA. I TRENI PARTONO CON FREQUENZA DI 21MIN

INFINE, SULLA FERROVIA METROMARE DAL 13 AL 27 AGOSTO SARANNO SOSPESI I LAVORI NOTTURNI TRA OSTIA ANTICA E COLOMBO; IL SERVIZIO SARÀ DUNQUE REGOLARE SU TUTTA LA LINEA PER L’INTERA GIORNATA. I LAVORI SERALI CON LIMITAZIONE DELLA TRATTA E BUS SOSTITUTIVI RIPRENDERANNO LUNEDÌ 29 AGOSTO.

DAL 21 AL 27 AGOSTO I LAVORI SARANNO LIMITATI, IN ORARIO DIURNO, ALLA STAZIONE DI STELLA POLARE, SENZA MODIFICHE AL SERVIZIO.

DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral