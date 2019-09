Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 12 SETTEMBRE 2019 ORE 07.20 FLAVIA DONDOLINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO

SUL RACCORDO IN ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA GLI SVINCOLI TUSCOLANA E LA RUSTICA;

MENTRE IN INTERNA, CODE TRA CASILINA E ARDEATINA;

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE ROMA

SULL’APPIA, CODE TRA VIA DEI LAGHI E RACCORDO, IN DIREZIONE CENTRO;

PIU’ A SUD, SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE RACCORDO.

INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, PROSEGUONO I LAVORI SULLA METRO B, L’ULTIMA CORSA SARÀ ALLE ORE 21,00.

ATTIVI BUS SOSTITUTIVI DENOMINATI MB.

IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO, RESTERÀ REGOLARE.

DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

