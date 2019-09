Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 08:15

VIABILITÀ 12 SETTEMBRE 2019 ORE 08.05 FLAVIA DONDOLINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO IN ESTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, PERMANGONO CODE TRA TUSCOLANA E LA RUSTICA;

RESTIAMO IN ESTERNA, DOVE SI SEGNALANO CODE A TRATTI ANCHE TRA AURELIA E VIA DEL MARE;

IN INTERNA, INVECE, INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E ARDEATINA;

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI STA IN FILA TRA TOGLIATTI E TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

TRAFFICO IN ENTRATA ANCHE SULLA FLAMINIA, DOVE SI REGISTRANO CODE TRA RACCORDO E VIA DUE PONTI

SULLA SALARIA SI STA IN FILA TRA AEROPORTO DELL’URBE E TANGENZIALE EST, SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO

INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, PROSEGUONO I LAVORI SULLA METRO B, L’ULTIMA CORSA SARÀ ALLE ORE 21,00.

ATTIVI BUS SOSTITUTIVI DENOMINATI MB.

IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO, RESTERÀ REGOLARE.

DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral