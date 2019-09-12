Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 12 SETTEMBRE 2019 ORE 08.05 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN ESTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, PERMANGONO CODE TRA TUSCOLANA E LA RUSTICA;
RESTIAMO IN ESTERNA, DOVE SI SEGNALANO CODE A TRATTI ANCHE TRA AURELIA E VIA DEL MARE;
IN INTERNA, INVECE, INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E ARDEATINA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI STA IN FILA TRA TOGLIATTI E TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
TRAFFICO IN ENTRATA ANCHE SULLA FLAMINIA, DOVE SI REGISTRANO CODE TRA RACCORDO E VIA DUE PONTI
SULLA SALARIA SI STA IN FILA TRA AEROPORTO DELL’URBE E TANGENZIALE EST, SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, PROSEGUONO I LAVORI SULLA METRO B, L’ULTIMA CORSA SARÀ ALLE ORE 21,00.
ATTIVI BUS SOSTITUTIVI DENOMINATI MB.
IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO, RESTERÀ REGOLARE.
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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