Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 12 SETTEMBRE 2019 ORE 08.35 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA ARDEATINA E TIBURTINA;
RESTIAMO IN ESTERNA, DOVE SI STA IN FILA ANCHE TRA CASAL DEL MARMO E VIA DEL MARE;
MENTRE IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI STA IN CODA TRA TOR CERVARA E TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
TRAFFICO IN ENTRATA ANCHE SULLA FLAMINIA, CON INCOLONNAMENTI TRA RACCORDO E VIA DUE PONTI
SULLA SALARIA SI SEGNALANO CODE TRA AEROPORTO DELL’URBE E TANGENZIALE EST, SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, PROSEGUONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO METRO B E C. FINO AL PROSSIMO 7 DICEMBRE, SULLA TRATTA CASTRO PRETORIO- LAURENTINA, DALLE 21 FINO A FINE SERVIZIO, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO, RESTERÀ REGOLARE.
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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