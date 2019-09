Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 08:45

VIABILITÀ 12 SETTEMBRE 2019 ORE 08.35 FLAVIA DONDOLINI

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA ARDEATINA E TIBURTINA;

RESTIAMO IN ESTERNA, DOVE SI STA IN FILA ANCHE TRA CASAL DEL MARMO E VIA DEL MARE;

MENTRE IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA;

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI STA IN CODA TRA TOR CERVARA E TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

TRAFFICO IN ENTRATA ANCHE SULLA FLAMINIA, CON INCOLONNAMENTI TRA RACCORDO E VIA DUE PONTI

SULLA SALARIA SI SEGNALANO CODE TRA AEROPORTO DELL’URBE E TANGENZIALE EST, SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, PROSEGUONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO METRO B E C. FINO AL PROSSIMO 7 DICEMBRE, SULLA TRATTA CASTRO PRETORIO- LAURENTINA, DALLE 21 FINO A FINE SERVIZIO, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO, RESTERÀ REGOLARE.



