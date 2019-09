Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 09:15

VIABILITÀ 12 SETTEMBRE 2019 ORE 09.05 FLAVIA DONDOLINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA FLAMINIA E CASSIA, SEMPRE IN ESTERNA CODE, MA PER TRAFFICO INTENSO, TRA ARDEATINA E TIBURTINA;

MENTRE IN INTERNA SI STA IN FILA NEL TRATTO TRA CASILINA E COLOMBO

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, QUI SI SEGNALANO CODE TRA TOR CERVARA E TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

SULLA ROMA – FIUMICINO TRAFFICO INTENSO CON CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO, IN DIREZIONE EUR

SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA SPINACETO E RACCORDO, IN DIREZIONE CENTRO

SEMPRE IN DIREZIONE ROMA, MA SULL’APPIA, SI SEGNALANO CODE TRA VIA DEI LAGHI E RACCORDO.

DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO

