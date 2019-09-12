Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 12 SETTEMBRE 2019 ORE 09.05 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA FLAMINIA E CASSIA, SEMPRE IN ESTERNA CODE, MA PER TRAFFICO INTENSO, TRA ARDEATINA E TIBURTINA;
MENTRE IN INTERNA SI STA IN FILA NEL TRATTO TRA CASILINA E COLOMBO
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, QUI SI SEGNALANO CODE TRA TOR CERVARA E TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
SULLA ROMA – FIUMICINO TRAFFICO INTENSO CON CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO, IN DIREZIONE EUR
SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA SPINACETO E RACCORDO, IN DIREZIONE CENTRO
SEMPRE IN DIREZIONE ROMA, MA SULL’APPIA, SI SEGNALANO CODE TRA VIA DEI LAGHI E RACCORDO.
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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