Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 12 SETTEMBRE 2019 ORE 09.35 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA SALARIA E CASSIA, RASTIAMO IN ESTERNA DOVE SI REGISTRANO CODE, QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA ROMA FIUMICINO E OSTIENSE E TRA LAURENTINA E TUSCOLANA;
IN INTERNA, INVECE, SI STA IN FILA NEL TRATTO TRA CASILINA E ARDEATINA;
CI SPOSTIAMO SULL’APPIA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CIAMPINO E RACCORDO IN DIREZIONE ROMA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI SEGNALANO CODE TRA RACCORDO E TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
INFINE, SULLA ROMA – FIUMICINO TRAFFICO INTENSO CON CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO, IN DIREZIONE EUR
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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