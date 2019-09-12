Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 12 SETTEMBRE 2019 ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO DISAGI PER INCIDENTE, TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E CASSIA;
RIPERCUSSIONI SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA NORD, DOVUTE A DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO;
IN CARREGGIATA INTERNA PERMANGONO CODE NEL TRATTO TRA PRENESTINA E APPIA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA TOR CERVARA E TOGLIATTI, IN DIREZIONE CENTRO.
SULLA COLOMBO SI RALLENTA TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE ROMA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA NETTUNENSE, TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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