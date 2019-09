Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 12 SETTEMBRE 2019 ORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI

IN PRIMO PIANO LA CHIUSURA DI VIA DEI PESCATORI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ROMA CAPITALE, TRA VIA DI CASAL PALOCCO E VIA PINDARO, IN DIREZIONE ACILIA;

CI SPOSTIAMO ORA SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE IL TRAFFICO E’ TORNATO ALLA NORMALITA’ TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E CASSIA, IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO IN MATTINATA;

IN CARREGGIATA INTERNA PERMANGONO RALLENTAMENTI NEL TRATTO TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA;

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO E TOR CERVARA, IN DIREZIONE CENTRO.

SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA VIA DI FONTANA CANDIDA E VIA DI TOR VERGATA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

SI RALLENTA ANCHE SULLA NETTUNENSE, CON CODE TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

PIU’ A SUD, SULLA VIA DEL MARE SI SEGNALANO CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI POMEZIA, TRA VIA CAMPOBELLO E VIA DI PRATICA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

