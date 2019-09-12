Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 12 SETTEMBRE 2019 ORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO TORNATO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA VIA DI PORTONACCIO E TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
SULLA SALARIA, SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO, CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA AEROPORTO DELL’URBE E TANGENZIALE EST;
CI SPOSTIAMO SULLA CASILINA, DOVE SI SEGNALANO CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E VIA DI TORRENOVA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
RICORDIAMO INOLTRE LA CHIUSURA DI VIA DEI PESCATORI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ROMA CAPITALE, NEL TRATTO TRA VIA DI CASAL PALOCCO E VIA PINDARO, IN DIREZIONE ACILIA;
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, PROSEGUONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO METRO B E C. FINO AL PROSSIMO 7 DICEMBRE, SULLA TRATTA CASTRO PRETORIO- LAURENTINA, DALLE 21 FINO A FINE SERVIZIO, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO, RESTERÀ REGOLARE.
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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