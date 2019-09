Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 12 SETTEMBRE 2019 ORE 15.20 MARCO CILUFFO

ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO DOVE TROVIAMO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA ARDEATINA E LAURENTINA

MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA COLOMBO ;

RIMANIAMO SULLA COLOMBO DOVE RESTA CHIUSA VIA DEI PESCATORI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ROMA CAPITALE, NEL TRATTO TRA VIA DI CASAL PALOCCO E VIA PINDARO, IN DIREZIONE ACILIA;

CI SPOSTIAMO SULLA NETTUNENSE CODE E RALLENTAMENTI TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA;

SCENDENDO SEMPRE SULLA NETTUNENSE REGISTRIAMO RALLENTAMENTI IN ZONA CAMPO DI CARNE CON VIA DEL GENIO CIVILE;

ED INFINE IN LOCALITA CAMPO DI CARNE CODE ALTEZZA VIA DELLA COGNA E VIA VESUVIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

PASSIAMO ORA AL TRASPORTO PUBBLICO, PROSEGUONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO METRO B E C. FINO AL PROSSIMO 7 DICEMBRE, SULLA TRATTA CASTRO PRETORIO- LAURENTINA, DALLE 21 FINO A FINE SERVIZIO, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO, RESTERÀ REGOLARE.

