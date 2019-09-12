Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 12 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 MARCO CILUFFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANDIAMO SUBITO SULLA A1 FIRENZE ROMA CODE PER VEICOLO IN FIAMME TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E AUTOSTRADA A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE FIRENZE
SUL RACCORDO TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E TIBURTINA;
SULLA COLOMBO REGISTRIAMO RALLENTAMENTI TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE E RICORDIAMO CHE RESTA CHIUSA VIA DEI PESCATORI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ROMA CAPITALE, NEL TRATTO TRA VIA DI CASAL PALOCCO E VIA PINDARO, IN DIREZIONE ACILIA;
CI SPOSTIAMO SULLA NETTUNENSE CODE E RALLENTAMENTI TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
MENTRE REGISTRIAMO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA E RALLENTAMENTI SEMPRE SULLA VIA CASSIA IN LOCALITA’ VETRALLA, TRA MADONNA DI LORETO E BOTTE IN DIREZIONE VETRALLA
A TIVOLI SI STA IN FILA SU VIA TIBURTINA TRA VIA DELLE PIAGGE E VIA MAREMMA INFERIORE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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