Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 12 SETTEMBRE 2019 ORE 17:05 MARCO CILUFFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA
ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E CASTEL GIUBILEO E CODA PER INCIDENTE RISOLTO TRA NOMENTANA E TIBURTINA;
SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE
PER LAVORI DI MANUTENZIONE PERMANE CHIUSA VIA DEI PESCATORI, A CURA DI ROMA CAPITALE, TRA VIA DI CASAL PALOCCO E VIA PINDARO, IN DIREZIONE ACILIA;
CI SPOSTIAMO SULLA NETTUNENSE CODE E RALLENTAMENTI DA FRATTOCCHIE A PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE SU VIA PRATICA DI MARE CODE PER INCIDENTE TRA VIALE GORIZIA E VIA VENEZIA
ANCORA DISAGI SU VIA TIBURTINA A TIVOLI TRA VIA DELLE PIAGGE E VIA MAREMMA INFERIORE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PASSIAMO ORA AL TRASPORTO PUBBLICO, PROSEGUONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO METRO B E C. FINO AL PROSSIMO 7 DICEMBRE, SULLA TRATTA CASTRO PRETORIO- LAURENTINA, DALLE 21 FINO A FINE SERVIZIO, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO, RESTERÀ REGOLARE.
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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