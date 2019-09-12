Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 12 SETTEMBRE 2019 ORE 18:05 MARCO CILUFFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 ROMA NAPOLI CODE PER UN VEICOLO IN FIAMME TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO IN DIREZIONE DI FIRENZE
SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA
ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA BOCCEA E USCITA LA PISANA E RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E CASTEL GIUBILEO
E NEL TRATTO NOMENTANA E APPIA;
SI STA FERMI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA NEL TRATTO VIA ISACCO NEWTON E RACCORDO IN DIREZIONE FIUMICINO
SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE
PER LAVORI DI MANUTENZIONE PERMANE CHIUSA VIA DEI PESCATORI, LAVORI A CURA DI ROMA CAPITALE, TRA VIA DI CASAL PALOCCO E VIA PINDARO, IN DIREZIONE ACILIA;
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE SI STA IN CODA NEL TRATTO VIA APRILIANA E VIA VALLELATA IN DIREZIONE APRILIA;
SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA TOMBA DI NERONE E OLGIATA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE SU VIA PRATICA DI MARE CODE PER INCIDENTE TRA Campo Jemini e Via Reggio Emilia nei due sensi di marcia
ANCORA DISAGI SULLA VIA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E TIVOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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