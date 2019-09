Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 18:45

VIABILITÀ 12 SETTEMBRE 2019 ORE 18:35 MARCO CILUFFO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA

ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD

MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA BOCCEA E USCITA LA PISANA E RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E CASTEL GIUBILEO

E NEL TRATTO TRA NOMENTANA E APPIA;

PERMANGONO CODE PER UN INCIDENTE RIMOSSO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA NEL TRATTO COLOMBO E RACCORDO IN DIREZIONE FIUMICINO

CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE SI STA IN CODA NEL TRATTO VIA APRILIANA E VIA VALLELATA IN DIREZIONE APRILIA

MENTRE SULLA VIA APPIA INCIDENTE TRA VIA DELLE MORELLE E TERRACINA IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMA

SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA TOMBA DI NERONE E OLGIATA NEI DUE SENSI DI MARCIA

ANCORA DISAGI SULLA VIA TIBURTINA TRA SETTECAMINI FINO A TIVOLI CENTRO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PASSIAMO ORA AL TRASPORTO PUBBLICO, PROSEGUONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO METRO B E C. FINO AL PROSSIMO 7 DICEMBRE, SULLA TRATTA CASTRO PRETORIO- LAURENTINA, DALLE 21 FINO A FINE SERVIZIO, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO, RESTERÀ REGOLARE.

DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

