Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 12 SETTEMBRE 2019 ORE 18:35 MARCO CILUFFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA
ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA BOCCEA E USCITA LA PISANA E RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E CASTEL GIUBILEO
E NEL TRATTO TRA NOMENTANA E APPIA;
PERMANGONO CODE PER UN INCIDENTE RIMOSSO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA NEL TRATTO COLOMBO E RACCORDO IN DIREZIONE FIUMICINO
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE SI STA IN CODA NEL TRATTO VIA APRILIANA E VIA VALLELATA IN DIREZIONE APRILIA
MENTRE SULLA VIA APPIA INCIDENTE TRA VIA DELLE MORELLE E TERRACINA IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMA
SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA TOMBA DI NERONE E OLGIATA NEI DUE SENSI DI MARCIA
ANCORA DISAGI SULLA VIA TIBURTINA TRA SETTECAMINI FINO A TIVOLI CENTRO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PASSIAMO ORA AL TRASPORTO PUBBLICO, PROSEGUONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO METRO B E C. FINO AL PROSSIMO 7 DICEMBRE, SULLA TRATTA CASTRO PRETORIO- LAURENTINA, DALLE 21 FINO A FINE SERVIZIO, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO, RESTERÀ REGOLARE.
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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