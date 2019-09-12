Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 12 SETTEMBRE 2019 ORE 19:05 MARCO CILUFFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA
ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD E TRA TIBURTINA E NOMENTANA
MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA ANCORA IN CODA PER INCIDENTE TRA BOCCEA E USCITA LA PISANA RALLENTAMENTI ANCHE TRA FLAMINIA E CASTEL GIUBILEO NOMENTANA E TIBURTINA E FORTI RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E AURELIA;
PERMANGONO CODE PER UN INCIDENTE RIMOSSO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA NEL TRATTO COLOMBO E RACCORDO IN DIREZIONE FIUMICINO
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE SI STA IN CODA NEL TRATTO VIA APRILIANA E VIA VALLELATA IN DIREZIONE APRILIA
SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA TOMBA DI NERONE E OLGIATA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA COLOMBO REGISTRIAMO RALLENTAMENTI TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE E RICORDIAMO CHE RESTA CHIUSA VIA DEI PESCATORI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ROMA CAPITALE, NEL TRATTO TRA VIA DI CASAL PALOCCO E VIA PINDARO, IN DIREZIONE ACILIA;
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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