Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 12 SETTEMBRE 2019 ORE 19:35 MARCO CILUFFO

APRIAMO SUBITO SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD E TRA TIBURTINA E NOMENTANA

MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA FLAMINIA E CASTEL GIUBILEO E NEL TRATTO NOMENTANA E TIBURTINA E REGISTRIAMO CODE E RALLENTAMENTI NEL TRATTO APPIA E AURELIA ;

ANDIAMO SUL PERSORSO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE INCOLONNATI TRA PORTONACCIO E VIA DI TOR CERVARA IN DITREZIONE RACCORDO

SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE NEI DUE SENSI SU VIA DI TORRENOVA TRA TOR BELLA MONACA E VIA PRENESTINA

CODE A TRATTI SULLA VIA CASILINA DA TORRE NOVA A BORGATA FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E OLGIATA NELLE DUE DIREZIONI

DISAGI SULLA NOMENTANA NEL TRATTO TRA RACCORDO E MENTANA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE SI STA IN CODA NEL TRATTO VIA APRILIANA E VIA VALLELATA IN DIREZIONE APRILIA

SULLA COLOMBO REGISTRIAMO RALLENTAMENTI TRA TORRINO E VIA DI MALAFEDE E RICORDIAMO CHE RESTA CHIUSA VIA DEI PESCATORI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ROMA CAPITALE,

NEL TRATTO TRA VIA DI CASAL PALOCCO E VIA PINDARO, IN DIREZIONE ACILIA;

