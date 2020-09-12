Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2020 ore 17:30

di - 12 Settembre 2020 - 17:30

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    VIABILITÀ DEL 12 SETTEMBRE 2020 ORE 17:20 CLAUDIO VELOCCIA
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA APPIA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
    PERCORRENDO LA REGIONALE NETTUNENSE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI VIA VALLELATA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NELLE DUE DIREZIONI
    IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    MENTRE IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
    IN VIA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO A TIVOLI TERME TRA VIA DELL’ARONAUTICA E VIA CONSOLINI NELLE DUE DIREZIONI
    IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    Servizio fornito da Astral

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