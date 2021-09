Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2021 ore 08:30

VIABILITÀ DELL’12 SETTEMBRE 2021 ORE 8.20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI

INIZIAMO DALLA PONTINA, CI SONO CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO VERSO POMEZIA, RACCOMANDIAMO ATTENZIONE.

PER IL RESTO SI MANTIENE SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DELLA REGIONE.

COME DI CONSUETO NEI FINE SETTIMANA, ANCHE OGGI ATTIVO IL FERMO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE FUORI DAI CENTRI ABITATI FINO ALLE 22.00 DI QUESTA SERA.

TRASPORTO PUBBLICO

DA DOMANI 13 SETTEMBRE SARANNO DI NUOVO ATTIVE LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA, PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC.

QUESTI GLI ORARI DEL SERVZIO: DAL LUNEDI AL VENERDI,

DALLE 07.00 ALLE 10.00 E DALLE 13.00-16.00, IL SABATO DALLE 07.00 ALLE 10.00

TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT E SUI CANALI SOCIAL

DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral