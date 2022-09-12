Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2022 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 12 SETTEMBRE 2022 ORE 08:20 FEDERICO ASCANI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
INIZIAMO DALLA SP8 VERENTANA, STRADA CHIUSA DAL KM 2+500 AL KM 6 A SEGUITO DI UNA FRANA. ATTIVE DEVIAZIONI DI PERCORSO
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 3KM DI CODA PER TRAFFICO INTENSO TRA RACCORDO E TANGENZIALE EST IN ENTRATA A ROMA
SULLA VIA DEL MARE CODE PER INCIDENTE TRA PAVONA E # PAGLIANCASALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SI PROCEDE A RILENTO TRA TORRENOVA E IL RACCORDO;
SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA;
SEMPRE IN DIREZIONE ROMA CODE SULLA FLAMINIA, TRA GROTTAROSSA E VIA DUE PONTI
SULLA CASSIA BIS CODE PER LAVORI IN CORSO TRA CASTEL DE CEVERI E IL RACCORDO;
CODE PER LAVORI ANCHE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO.
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral