Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2022 ore 12:30

di - 12 Settembre 2022 - 12:30

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    VIABILITÀ DEL 12 SETTEMBRE 2022 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI
    UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER INCIDENTE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN ENTRATA A ROMA. SI TRANSITA SU UNA CORSIA.
    SULLA SP8 VERENTANA, STRADA CHIUSA DAL KM 2+500 AL KM 6 A SEGUITO DI UNA FRANA. ATTIVE DEVIAZIONI DI PERCORSO
    SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI
    SULLA CASSIA BIS CODE PER LAVORI IN CORSO TRA CASTEL DE CEVERI E IL RACCORDO
    CODE PER LAVORI ANCHE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO.
    DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
    Servizio fornito da Astral

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