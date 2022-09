Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2022 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 12 SETTEMBRE 2022 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI

UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER INCIDENTE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN ENTRATA A ROMA. SI TRANSITA SU UNA CORSIA.

SULLA SP8 VERENTANA, STRADA CHIUSA DAL KM 2+500 AL KM 6 A SEGUITO DI UNA FRANA. ATTIVE DEVIAZIONI DI PERCORSO

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI

SULLA CASSIA BIS CODE PER LAVORI IN CORSO TRA CASTEL DE CEVERI E IL RACCORDO

CODE PER LAVORI ANCHE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO.

DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral