Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2022 ore 19:15

INIZIA A FARSI PIU’ INTENSO IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA REGIONE,

INIZIAMO DAL RACCORDO, SI E’ VERIRICATO UN INCIDENTE IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA LAURENTINA, SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DALLA ROMA-FIUMICINO. RESTIAMO IN ESTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICOTRA ARDEATINA E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E ANCORA CODE A TRATTI DA NOMENTANA A PRENESTINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CIRCOLAZIONE INTENSA IN DIREZIONE DEL RACCORDO, TROVIAMO RALLENTAMENTI A PARTIRE DA TOGLIATTI E FINO AL RACCORDO STESSO.

PERMANGONO I DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA PONTINA, RICORDIAMO INFATTI CHE SONO IN CORSO I LAVORI TRA TOR DE CENCI E CASTEL ROMANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SUL TRATTO INTERESSATO SI PROCEDE INCOLONNATI A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA.

CANTIERI ATTIVI ANCHE SULLA CASSIA VEIENTANA, TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO NEI DUE SENSI.

PER TRAFFICO INTENSO FILE SULLA COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VRSO OSTIA.

A SEGUITO DI UNA FRANA RESTA CHIUSA LA SP8 VERENTANA DAL KM 2+500 AL KM 6. ATTIVE DEVIAZIONI DI PERCORSO

