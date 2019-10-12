Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 11 OTTOBRE 2019 ORE 07.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA METRO B, QUESTO FINE SETTIMANA DEL 12 E 13 OTTOBRE, LA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA SARÀ APERTA FINO ALLE 21. DALLE 21, QUINDI, E FINO ALLA FINE DEL SERVIZIO SARÀ ATTIVA LA NAVETTA BUS “MB” COME ACCADE NEGLI ALTRI GIORNI DELLA SETTIMANA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LE METRO B E C AL COLOSSEO. IN PRECEDENZA ERA STATA PROGRAMMATA UNA CHIUSURA PER L’INTERA GIORNATA.
PER GLI EVENTI
QUESTA SERA PRESSO LO STADIO OLIMPICO E’ PREVISTO L’INCONTRO DI CALCIO ITALIA-GRECIA, CON CALCIO DI INIZIO ALLE ORE 20.45. MODICHE ALLA VIABILITA’ CON CHIUSURE E DIVIETI DI SOSTA TEMPORANEE NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO
DA FLAVIA DONDOLINI E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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