Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ 11 OTTOBRE 2019 ORE 08.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.
TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
LE ALTRE NOTIZIE,
INTERRUZIONE DELLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA DELLE LINEE FL1 (FIUMICINO AEROPORTO-ROMA OSTIENSE) E LEONARDO EXPRESS (FIUMICINO AEROPORTO –ROMA TERMINI), PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA NELLA STAZIONE PARCO LEONARDO.
PASSIAMO ORA AL TRASPORTO PUBBLICO
NELLA GIORNATA DI OGGI E’ STATO PROCLAMATO LO SCIOPERO COTRAL DI 24 ORE, CON ASTENSIONE DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DALLE 8.30 ALLE ORE 16.59 E DALLE ORE 20.00 FINO A FINE SERVIZIO. GARANTITE TUTTE LE PARTENZE DAI CAPOLINEA FINO ALLE ORE 8.30, ALLA RIPRESA DEL SERVIZIO ALLE ORE 17 E FINO ALLE ORE 20.
PER GLI EVENTI
QUESTA SERA PRESSO LO STADIO OLIMPICO E’ PREVISTO L’INCONTRO DI CALCIO ITALIA-GRECIA, CON CALCIO DI INIZIO ALLE ORE 20.45. MODICHE ALLA VIABILITA’ CON CHIUSURE E DIVIETI DI SOSTA TEMPORANEE NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO
DA FLAVIA DONDOLINI E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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