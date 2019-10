Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2019 ore 09:30

VIABILITÀ 12 OTTOBRE 2019 ORE 09.20 FLAVIA DONDOLINI

TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO.

AL MOMENTO NON SI REGISTRANO CRITICITA’, AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO.

SI RALLENTA ANCHE SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

LE ALTRE NOTIZIE…

E’ STATA RIAPERTA AL TRAFFICO LA PROVINCIALE 49A POLENSE, NEL TRATTO TRA VIA CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA. SULLA STRADA SONO TERMINATI, INFATTI, I LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI UNA FRANA.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

ANCORA INTERROTTA LA CIRCOLAZIONE DELLE LINEE FL1 (FIUMICINO AEROPORTO-ROMA OSTIENSE) E LEONARDO EXPRESS (FIUMICINO AEROPORTO –ROMA TERMINI), PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA NELLA STAZIONE PARCO LEONARDO.

PASSIAMO ORA AL TRASPORTO PUBBLICO

NELLA GIORNATA DI OGGI E’ STATO PROCLAMATO LO SCIOPERO COTRAL DI 24 ORE, CON ASTENSIONE DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DALLE 8.30 ALLE ORE 16.59 E DALLE ORE 20.00 FINO A FINE SERVIZIO. GARANTITE LE PARTENZE DAI CAPOLINEA ALLA RIPRESA DEL SERVIZIO PREVISTO PER LE ORE 17, FINO ALLE ORE 20.

