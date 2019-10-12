Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 12 OTTOBRE 2019 ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.
TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO.
AL MOMENTO NON SI REGISTRANO CRITICITA’, AD ECCEZIONE DELLA VIA AURELIA DOVE, A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI PALIDORO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA.
LE ALTRE NOTIZIE…
E’ STATA RIAPERTA AL TRAFFICO LA PROVINCIALE 49A POLENSE, NEL TRATTO TRA VIA CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA. SULLA STRADA SONO TERMINATI, INFATTI, I LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI UNA FRANA.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
NUOVAMENTE ATTIVA LA LINEA FL1 ORTE-ROMA-FIUMICINO AEROPORTO, IN SEGUITO AD ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA NELLA STAZIONE PARCO LEONARDO. I TRENI TRANSITANO AL MOMENTO SU UN SOLO BINARIO, A SENSO UNICO ALTERNATO, FRA PONTE GALERIA E FIUMICINO AEROPORTO CON RITARDI FINO A 60 MINUTI. SERVIZIO DI NAVETTE SOSTITUTIVO, INVECE, PER I VIAGGIATORI DELLA LINEA LEONARDO EXPRESS, ROMA TERMINI – FIUMICINO AEROPORTO.
PASSIAMO ORA AL TRASPORTO PUBBLICO
NELLA GIORNATA DI OGGI E’ STATO PROCLAMATO LO SCIOPERO COTRAL DI 24 ORE, CON ASTENSIONE DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DALLE 8.30 ALLE ORE 16.59 E DALLE ORE 20.00 FINO A FINE SERVIZIO. GARANTITE TUTTE LE PARTENZE DAI CAPOLINEA FINO ALLE ORE 8.30, ALLA RIPRESA DEL SERVIZIO ALLE ORE 17 E FINO ALLE ORE 20.
DA FLAVIA DONDOLINI E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
Servizio fornito da Astral