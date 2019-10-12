Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 12 OTTOBRE 2019 ORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.
INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI RAGISTRANO PRIMI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA FLAMINIA E SALARIA; MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA.
SULLA VIA AURELIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, SI STA IN CODA TRA TORRIMPIETRA E PLAIDORO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA.
RALLENTAMENTI SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SULLA CASSIA VEIENTANA, TRA IL RACCORDO ANULARE E FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO.
CI SPOSTIAMO SULLA VIA APPIA, DOVE SI REGISTRANO CODE TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
LE ALTRE NOTIZIE…
E’ STATA RIAPERTA AL TRAFFICO LA PROVINCIALE 49A POLENSE, NEL TRATTO TRA VIA CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA. SULLA STRADA SONO TERMINATI, INFATTI, I LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI UNA FRANA.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
NUOVAMENTE ATTIVA LA LINEA FL1 ORTE-ROMA-FIUMICINO AEROPORTO, IN SEGUITO AD ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA NELLA STAZIONE PARCO LEONARDO. I TRENI TRANSITANO AL MOMENTO SU UN SOLO BINARIO, A SENSO UNICO ALTERNATO, FRA PONTE GALERIA E FIUMICINO AEROPORTO CON RITARDI FINO A 60 MINUTI. SERVIZIO DI NAVETTE SOSTITUTIVO, INVECE, PER I VIAGGIATORI DELLA LINEA LEONARDO EXPRESS, ROMA TERMINI – FIUMICINO AEROPORTO.
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
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