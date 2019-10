Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 12 OTTOBRE 2019 ORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI

INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI RAGISTRANO PRIMI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA FLAMINIA E SALARIA; MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA.

SULLA VIA AURELIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, SI STA IN CODA TRA TORRIMPIETRA E PLAIDORO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA.

RALLENTAMENTI SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SULLA CASSIA VEIENTANA, TRA IL RACCORDO ANULARE E FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO.

CI SPOSTIAMO SULLA VIA APPIA, DOVE SI REGISTRANO CODE TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

LE ALTRE NOTIZIE…

E’ STATA RIAPERTA AL TRAFFICO LA PROVINCIALE 49A POLENSE, NEL TRATTO TRA VIA CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA. SULLA STRADA SONO TERMINATI, INFATTI, I LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI UNA FRANA.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

NUOVAMENTE ATTIVA LA LINEA FL1 ORTE-ROMA-FIUMICINO AEROPORTO, IN SEGUITO AD ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA NELLA STAZIONE PARCO LEONARDO. I TRENI TRANSITANO AL MOMENTO SU UN SOLO BINARIO, A SENSO UNICO ALTERNATO, FRA PONTE GALERIA E FIUMICINO AEROPORTO CON RITARDI FINO A 60 MINUTI. SERVIZIO DI NAVETTE SOSTITUTIVO, INVECE, PER I VIAGGIATORI DELLA LINEA LEONARDO EXPRESS, ROMA TERMINI – FIUMICINO AEROPORTO.

