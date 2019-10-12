Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 12 OTTOBRE 2019 ORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.
INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI RAGISTRANO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA ARDEATINA E APPIA; IN INTERNA SI STA IN FILA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E TUSCOLANA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI IN DIREZIONE CENTRO, ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA E PIU’ AVANTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST;
SULLA VIA AURELIA, PERMANGONO CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA.
RALLENTAMENTI SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
CI SPOSTIAMO SULLA VIA APPIA, DOVE SI REGISTRANO CODE TRA CIAMPINO E IL RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE CENTRO.
LE ALTRE NOTIZIE…
E’ STATA RIAPERTA AL TRAFFICO LA PROVINCIALE 49A POLENSE, NEL TRATTO TRA VIA CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA. SULLA STRADA SONO TERMINATI, INFATTI, I LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI UNA FRANA.
PER GLI EVENTI
QUESTA SERA PRESSO LO STADIO OLIMPICO E’ IN PROGRAMMA L’INCONTRO TRA ITALIA E GRECIA, CON CALCIO DI INIZIO ALLE ORE 20.45. MODICHE ALLA VIABILITA’ CON CHIUSURE E DIVIETI DI SOSTA TEMPORANEI NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
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