Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2019 ore 12:30

INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI RAGISTRANO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA ARDEATINA E APPIA; IN INTERNA SI STA IN FILA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E TUSCOLANA;

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI IN DIREZIONE CENTRO, ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA E PIU’ AVANTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST;

SULLA VIA AURELIA, PERMANGONO CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA.

RALLENTAMENTI SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

CI SPOSTIAMO SULLA VIA APPIA, DOVE SI REGISTRANO CODE TRA CIAMPINO E IL RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE CENTRO.

LE ALTRE NOTIZIE…

E’ STATA RIAPERTA AL TRAFFICO LA PROVINCIALE 49A POLENSE, NEL TRATTO TRA VIA CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA. SULLA STRADA SONO TERMINATI, INFATTI, I LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI UNA FRANA.

PER GLI EVENTI

QUESTA SERA PRESSO LO STADIO OLIMPICO E’ IN PROGRAMMA L’INCONTRO TRA ITALIA E GRECIA, CON CALCIO DI INIZIO ALLE ORE 20.45. MODICHE ALLA VIABILITA’ CON CHIUSURE E DIVIETI DI SOSTA TEMPORANEI NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO

