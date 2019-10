Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2019 ore 13:30

VIABILITÀ 12 OTTOBRE 2019 ORE 13.20 FLAVIA DONDOLINI

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA MATTINATA CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.

INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE UN INCIDENTE PROVOCA INCOLONNAMENTI, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA PRENESTINA E APPIA.

IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI REGISTRANO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE.

SI STA IN FILA ANCHE SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE, SULLA VIA APPIA, DOVE SI REGISTRANO CODE DA VIA DI CIAMPINO PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE

LE ALTRE NOTIZIE…

E’ STATA RIAPERTA AL TRAFFICO LA PROVINCIALE 49A POLENSE, NEL TRATTO TRA VIA CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA. SULLA STRADA SONO TERMINATI, INFATTI, I LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI UNA FRANA.

PER GLI EVENTI

QUESTA SERA PRESSO LO STADIO OLIMPICO E’ IN PROGRAMMA L’INCONTRO TRA ITALIA E GRECIA, CON CALCIO DI INIZIO ALLE ORE 20.45. MODICHE ALLA VIABILITA’ CON CHIUSURE E DIVIETI DI SOSTA TEMPORANEI NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO

DA FLAVIA DONDOLINI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral