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Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2019 ore 15:30

di - 12 Ottobre 2019 - 15:30

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VIABILITÀ 12 OTTOBRE 2019 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.
ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO; E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA; TUTTAVIA IL TRAFFICO E’ ANCORA RALLENTATO A PARTIRE DALLA LAURENTINA; IN PROBLEMI ANCHE IN INTERNA DOVE SEMPRE PER INCIDENTE TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA.
PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE RISULTA REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE.
CHIUDIAMO CON LO SPORT, QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO LA NAZIONALE ITALIANA SFIDERÀ LA GRECIA NELL’INCONTRO VALIDO PER LE QUALIFICAZIONI AD EURO 2020, CALCIO D’INIZIO ALLE 20:45; GIÀ DAL PRIMO POMERIGGIO MODIFICHE ALLA VIABILITÀ INTERESSERANNO LA ZONA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO; PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE LO STADIO SI PUO’ RAGGIUNGERE CON IL TRAM 2 IN PARTENZA DA PIAZZALE FLAMINIO (CORRISPONDENZA CON LA STAZIONE FLAMINIO METRO A), E CON 14 LINEE DI BUS, IN ARRIVO DA DIVERSE ZONE DELLA CITTÀ.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral

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