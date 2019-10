Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2019 ore 16:30

VIABILITÀ 12 OTTOBRE 2019 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.

ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO; A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE IN INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA.

PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.

PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE RISULTA REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

INFINE LO SPORT, QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO LA NAZIONALE ITALIANA SFIDERÀ LA GRECIA NELL’INCONTRO VALIDO PER LE QUALIFICAZIONI AD EURO 2020, CALCIO D’INIZIO ALLE 20:45; GIÀ DAL POMERIGGIO MODIFICHE ALLA VIABILITÀ INTERESSERANNO LA ZONA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO; PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE LO STADIO SI PUO’ RAGGIUNGERE CON IL TRAM 2 IN PARTENZA DA PIAZZALE FLAMINIO (CORRISPONDENZA CON LA STAZIONE FLAMINIO METRO A), E CON 14 LINEE DI BUS, IN ARRIVO DA DIVERSE ZONE DELLA CITTÀ.

DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE

