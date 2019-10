Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2019 ore 17:30

VIABILITÀ 12 OTTOBRE 2019 ORE 17.20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.

QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO, CODE IN ESTERNA ALTEZZA TUSCOLANA.

INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.

RIAPERTA AL TRAFFICO LA PROVINCIALE 49A POLENSE, NEL TRATTO TRA VIA CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA. RICORDIAMO CHE LA CHIUSURA DELLA STESSA SI ERA RESA NECESSARIA A SEGUITO DI UNA FRANA.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, TERMINATO ALLE 16.59 LO SCIOPERO DELLA SOCIETÀ COTRAL, PERTANTO FINO ALLE 20.00 SARANNO GARANTINE TUTTE LE PARTENZE DAI CAPOLINEA; LA PROTESA RIPRENDERÀ IN SEGUITO PROPRIO ALLE 20:00 E PROSEGUIRÀ FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO.

DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE

